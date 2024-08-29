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Сопин: «Динамо» не могло выменять Сизова напрямую из «Торпедо»

Сопин: «Динамо» не могло выменять Сизова напрямую из «Торпедо»
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин оценил приобретение защитника Антона Сизова у «Торпедо» транзитом через «Металлург».

— Всех интересует вопрос, зачем понадобилось осуществлять столь сложную сделку с участием «Металлурга» вместо того, чтобы напрямую выменять необходимого вам игрока из «Торпедо». Что пошло не так в переговорах с нижегородцами?
— Если честно, то у меня нет ответа на вторую часть вашего вопроса. Мы провели большое количество времени в диалоге с нижегородским клубом, но так и не нашли с ними никакого понимания.

Если говорить прямо, то сделка с «Торпедо» для нас была закрыта: мы не могли выменять Сизова напрямую оттуда. Нас не устраивала компенсация, которую запрашивало руководство «Торпедо» – ни по сумме, ни по игроку, которого они хотели получить взамен, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Сделка с «Торпедо» была невозможна». Интервью с Сопиным о самом странном обмене в КХЛ
Эксклюзив
«Сделка с «Торпедо» была невозможна». Интервью с Сопиным о самом странном обмене в КХЛ
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