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Овечкин высказал мнение о языке написания фамилий на свитерах игроков КХЛ

Овечкин высказал мнение о языке написания фамилий на свитерах игроков КХЛ
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о вариантах написания фамилий на свитерах игроков в КХЛ.

«Если честно, то мне без разницы. Самое главное, чтобы люди в этих свитерах показывали хороший хоккей. А что у них на спине написано — мне не так важно. Как говорят, играть надо за эмблему на груди, а не за фамилию на спине. Многие хотят видеть надписи на русском языке, как в ретро‑время? Хотят — пожалуйста. Мне‑то без разницы. Я готов принять любой вариант, тем более это зависит не от меня, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Ранее правление ВХЛ приняло решение, что в предстоящем сезоне Всероссийской хоккейной лиги фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на русском языке.

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