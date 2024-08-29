Каменский оценил решение «Спартака» сделать Миронова капитаном в товарищеском матче

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил решение «Спартака» назначить капитаном бывшего защитника московского «Динамо» Андрея Миронова.

«Миронов пока не стал капитаном. Он был им только на предсезонном матче. Одна игра – это не показатель, команда ещё решит, кому быть капитаном. Когда Миронов не играл, капитаном был Вишневский.

– Миронов – усиление для «Спартака»?

– Его персональные качества тоже играют роль. Он жёсткий защитник и лидер, это главное для тренеров. И его огромный опыт – это плюс для «Спартака, – приводит слова Каменского Metaratings.

Ранее Миронов также был капитаном бело-голубых. 30-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».