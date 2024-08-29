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Товарищеские матчи клубов КХЛ 29 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 29 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 29 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В рамках стартующего предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы в 14:00 мск пройдёт матч между ЦСКА и «Витязем». Трансляция: KHL PRIME.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2024, четверг. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 мск на этом же турнире пройдёт матч между двумя московскими командами — «Спартаком» и «Динамо». Трансляция: KHL PRIME.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 мск пройдёт заключительный матч турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге между СКА и сборной России U23. Трансляция: KHL PRIME. Отметим, что СКА уже досрочно стал обладателем главного трофея турнира, выиграв все три своих матча.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
29 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Россия (олимп.)
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск пройдёт товарищеский матч в Минске между владивостокским «Адмиралом» и жлобинским «Металлургом».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
29 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург-Жлобин
Жлобин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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