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Товарищеские матчи клубов КХЛ 29 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 29 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В рамках стартующего предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы в 14:00 мск пройдёт матч между ЦСКА и «Витязем». Трансляция: KHL PRIME.

В 19:30 мск на этом же турнире пройдёт матч между двумя московскими командами — «Спартаком» и «Динамо». Трансляция: KHL PRIME.

В 19:30 мск пройдёт заключительный матч турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге между СКА и сборной России U23. Трансляция: KHL PRIME. Отметим, что СКА уже досрочно стал обладателем главного трофея турнира, выиграв все три своих матча.

В 17:00 мск пройдёт товарищеский матч в Минске между владивостокским «Адмиралом» и жлобинским «Металлургом».