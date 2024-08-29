Зайцев — об отстранении сборной: все пацаны в НХЛ говорят, что без России очень плохо

Защитник СКА Никита Зайцев рассказал, что многие хоккеисты НХЛ считают, что без России упал интерес к международным соревнованиям, и хотят возвращения российской сборной.

– Вам уже 32 года. Верите, что успеете доиграть до момента, когда Россию вернут на Олимпиаду и чемпионат мира и у вас получится снова сыграть за неё на международном уровне?

– Почему бы и нет. Если буду находиться в оптимальной форме и здоров, то вполне возможно. Главное, чтобы сборную вернули как можно быстрее.

– Как вообще нероссийские игроки НХЛ относятся к бану наших сборных?

– Все пацаны в НХЛ говорят, что без России очень плохо, что все турниры без России – это не так интересно, – цитирует Зайцева «Известия».

Напомним, контракт 32-летнего Зайцева со СКА рассчитан на четыре года. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах.