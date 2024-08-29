Расписание игрового дня квалификации Олимпиады 29 августа: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 29 августа, пройдут первые шесть матчей квалификационного турнира на участие в Олимпийских играх — 2026. Матчи турнира пройдут в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.
В 15:00 мск сборная Казахстана сыграет со сборной Венгрии в рамках 1-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене «имени Ондрея Непелы». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Все матчи сборной Казахстана на турнире в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.
В 16:00 мск сборная Франции встретится со сборной Украины в рамках 1-го тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».
В 16:30 мск сборная Норвегии встретится со сборной Японии в рамках 1-го тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум».
В 19:00 мск сборная Словакии встретится со сборной Австрии в рамках 1-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене «имени Ондрея Непелы».
В 20:00 мск сборная Латвии встретится со сборной Словении в рамках первого тура группы E. Матч пройдёт в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».
В 20:30 мск сборная Дании встретится со сборной Великобритании в рамках первого тура группы F. Матч пройдёт в Ольборге (Дания) на стадионе «Гигантиум».
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