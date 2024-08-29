Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин ответил на вопрос, нуждаются ли правила в уточнениях после повреждения Вовченко

Гатиятулин ответил на вопрос, нуждаются ли правила в уточнениях после повреждения Вовченко
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, нуждаются ли правила КХЛ в уточнениях после травмы нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, который получил сотрясение мозга в столкновении с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым во время товарищеского матча в Магнитогорске.

— Нуждаются ли правила в уточнениях после повреждения Вовченко?
— Мне показалось, это чистый силовой приём. Но это предсезонка, если есть возможность избегать таких моментов, то… было видно, игрок не шёл нанести травму, это чистый игровой момент, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, матч не был доигран из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду с площадки.

Материалы по теме
Скандал в КХЛ! Игрока «Металлурга» унесли на носилках, Разин сорвал матч
Видео
Скандал в КХЛ! Игрока «Металлурга» унесли на носилках, Разин сорвал матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android