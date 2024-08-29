Гатиятулин: спрашивал у Замулы по поводу Харта. Но верим в наших вратарей

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, какими вратарями интересовался казанский клуб, и заявил, что спрашивал у российского защитника «Филадельфии» Егора Замулы мнение о бывшем голкипере «Флайерз» Картере Харте.

— Интересовался ли «Ак Барс» Картером Хартом?

— Вели переговоры с Тимуром Биляловым. Узнавали, кто есть на рынке. Верим в наших вратарей. Я работал с Егором Замулой, задавал ему вопрос про Харта. Но верим в наших вратарей, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, канадский вратарь временно отстранён от игры в НХЛ из-за расследования по делу об изнасиловании с участием пяти бывших хоккеистов молодёжной сборной Канады по хоккею 2018 года.