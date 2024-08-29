Казахстан — Венгрия: онлайн-трансляция матча квалификации ОИ-2026 начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 29 августа, пройдут первые шесть матчей квалификационного турнира на участие в Олимпийских играх — 2026. В 15:00 мск сборная Казахстана сыграет со сборной Венгрии в рамках 1-го тура группы D. Матч пройдёт в Братиславе (Словакия) на арене «имени Ондрея Непелы».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матчи турнира пройдут в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

Уже полностью определился состав группы А на Олимпийских играх — 2026. Туда попали сборные Канады, Швеции, Швейцарии и Италии. В группе В известны три участника из четырёх – это команды Финляндии, Германии и Чехии. Сборная России попала в группу С вместе с командой США. При этом вопрос участия российской национальной команды по-прежнему остаётся открытым. Международная федерация хоккея примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го.