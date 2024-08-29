Генменеджер «Трактора»: команда укомплектована, отчислений и усилений ждать не стоит

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что состав команды вряд ли претерпит изменения до старта сезона-2024/2025 КХЛ.

«На данный момент я считаю, что наша команда практически на 100% укомплектована, отчислений и усилений ждать не стоит. Планировали посмотреть ребят на турнирах, как они адаптируются к новым реалиям и атмосфере. Считаю, та идея, которая была изначально, прогрессирует и даёт плоды. Однако эйфории мы не испытываем, у ребят есть повреждения, ОРВИ. Мы довольны теми человеческими качествами, той рабочей этикой, что есть в раздевалке», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Первый матч нового сезона «Трактор» проведёт 4 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».