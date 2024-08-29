Волков: предложение «Трактора» Кузнецову было достойным, он выбрал не нас

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что челябинский клуб делал достойное предложение нападающему Евгению Кузнецову. Воспитанник челябинского клуба решил подписать четырёхлетнее соглашение со СКА.
«По ситуации с Евгением Кузнецовым развёрнутый комментарий давал Иван Анатольевич Савин, у них есть личный контакт. Предложение было достойным, это отметил и Евгений. Это был его выбор, он выбрал не нас, пожелаем ему удачи. Мог ли «Трактор» вложить миллиардные бонусы, как СКА? Я не вдавался в тонкости переговоров, это дело Ивана Анатольевича», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.