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Волков: предложение «Трактора» Кузнецову было достойным, он выбрал не нас

Волков: предложение «Трактора» Кузнецову было достойным, он выбрал не нас
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что челябинский клуб делал достойное предложение нападающему Евгению Кузнецову. Воспитанник челябинского клуба решил подписать четырёхлетнее соглашение со СКА.

«По ситуации с Евгением Кузнецовым развёрнутый комментарий давал Иван Анатольевич Савин, у них есть личный контакт. Предложение было достойным, это отметил и Евгений. Это был его выбор, он выбрал не нас, пожелаем ему удачи. Мог ли «Трактор» вложить миллиардные бонусы, как СКА? Я не вдавался в тонкости переговоров, это дело Ивана Анатольевича», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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