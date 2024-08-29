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«У нас могло получиться». В «Тракторе» рассказали о переговорах с Александром Радуловым

«У нас могло получиться». В «Тракторе» рассказали о переговорах с Александром Радуловым
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, что клуб вёл переговоры с нападающим Александром Радуловым. Оптный форвард принял решение подписать контракт с ярославским «Локомотивом».

«С Радуловым были предварительные переговоры, когда мы узнали, что не сложилось с «Динамо». Бен говорил с Александром. Александра я знаю давно, он начинал в динамовской школе, не все знают, что он первую игру на профессиональном уровне провёл в старом дворце «Металлурга». С Игорем Радуловым мы дружны, я давно знаком с его отцом, у нас могло получиться. Саша советовался со своей семьёй, мы до конкретики не дошли, не обсуждали никакие цифры», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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