«Срыв игры — непозволительная роскошь даже для чемпиона». Назаров оценил поступок Разина

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду с площадки в середине третьего периода товарищеского матча с «Нефтехимиком» на Мемориале имени Ивана Ромазана. Магнитогорскому клубу было засчитано техническое поражение.

«Не хочется обсуждать коллег, я знаю, что это тяжёлый труд и хлеб. Безусловно, для лета — это жёсткий хит, но совершённый в пределах правил. Помимо набора формы, такие турниры играются для болельщиков. Мемориал Ромазана проводится для зрителей и в память об известном руководителе Магнитогорского металлургического комбината. В наше время нужно помнить о болельщиках как на трибунах, так и у телеэкранов.

Когда идёт борьба за болельщика и рейтинги телетрансляций срывать игры —непозволительная роскошь даже для чемпиона. Мы все должны помнить, в какое время живём, что наша общая победа куётся по частицам, а спорт для людей является отдушиной, сюда приходят семьями. Чтобы мы в дальнейшем спокойно смотрели матчи и наблюдали за хоккеем каждый из нас должен помнить, какие проблемы нам создаёт недруг и как важно всем гражданам консолидироваться между собой, избегая недопониманий. Ни в коем случае нельзя ругаться между собой, только тогда победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.