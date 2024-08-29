Главный тренер «Трактора»: у Кравцова есть всё, чтобы провести сезон на хорошем уровне

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что у нападающего Виталия Кравцова есть хороший шанс провести предстоящий сезон на высоком уровне.

— У Кравцова была репутация инфантильного хоккеиста. Чувствуете ли, как происходит его трансформация?

— После моего назначения главным тренером мы говорили с Виталием. Понимаю, с чем он мог столкнуться в Северной Америке, но он очень талантлив. Мы хотим давать шанс каждому игроку, надеюсь, что каждый игрок может сказать, что получил этот шанс и заработал его. Мы хотим, чтобы у Виталия всё получилось, он двигается в правильном направлении, у него хорошая коммуникация с тренерским штабом и командой, он появляется на арене с улыбкой. У него есть всё, чтобы провести сезон на хорошем уровне», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.