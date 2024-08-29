Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора»: у Кравцова есть всё, чтобы провести сезон на хорошем уровне

Главный тренер «Трактора»: у Кравцова есть всё, чтобы провести сезон на хорошем уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что у нападающего Виталия Кравцова есть хороший шанс провести предстоящий сезон на высоком уровне.

— У Кравцова была репутация инфантильного хоккеиста. Чувствуете ли, как происходит его трансформация?
— После моего назначения главным тренером мы говорили с Виталием. Понимаю, с чем он мог столкнуться в Северной Америке, но он очень талантлив. Мы хотим давать шанс каждому игроку, надеюсь, что каждый игрок может сказать, что получил этот шанс и заработал его. Мы хотим, чтобы у Виталия всё получилось, он двигается в правильном направлении, у него хорошая коммуникация с тренерским штабом и командой, он появляется на арене с улыбкой. У него есть всё, чтобы провести сезон на хорошем уровне», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Бывший директор «Трактора»: Кравцов бесхарактерный, его испортили журналисты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android