Генменеджер «Трактора» рассказал, почему предпочитает габаритных игроков

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал решение комплектовать команду физически крупными игроками.

— Чемпионом стал «Металлург», быстрая и негабаритная команда. «Трактор» же пригласил больших и крепких игроков. Вы не поддались тренду?

— У меня есть чемпионский опыт — как у игрока, так и у менеджера. В играх на вылет, когда на льду жарко, не так много внимания на себя притягивают игроки с большим мастерством. Более крепкие физически ребята делают много мелкой и важной работы, незаметной широкой общественности.

Легко впасть в любовь к каким-то стилям: после побед «Тампы» в НХЛ была любовь к техничным игрокам, победа «Сент-Луиса» Берюбе — мода на «шкафов». Нужна золотая середина, надо иметь разноплановых игроков. Не могу назвать себя приверженцем больших команд, в «Авангарде» команда собиралась под требования Хартли. Однако если есть возможность взять команду покрупнее, я это делаю», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.