«Сказать, о чём думаешь, и тебя сделают дураком». Разин ответил на критику в свой адрес

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал критику в его адрес за решение увести команду и не доигрывать матч с «Нефтехимиком». Разин был недоволен действиями защитника Романа Абросимова, травмировавшего нападающего Даниила Вовченко.

«Могу сказать всем «доброжелателям», что Андрей Разин не изменился после чемпионства «Магнитки», и признания лучшим тренером. Всегда можно промолчать, и казаться умным, а можно сказать всё, о чём ты думаешь, и тебя сделают дураком. Я не боюсь второго варианта. Если вижу, что «белое — это белое», а «чёрное — это чёрное», то так и говорю. Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами.

Наши отношения с Леонтьевым… Могу сказать одно: я никогда не подам руку, если у меня, нет уважения к человеку. Ещё раз хочу извиниться перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за то, что матч не был доигран. Но я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100% в оставшееся время наши ребята стали бы мстить. Сейчас у нас на травме сидят Зернов, Юров и Канцеров. Михайлис и Орехов находятся в расположении сборной Казахстана, и на первой игре сезона вряд ли будут участвовать. Потеряли Вовченко… Зачем мне рисковать хоккеистами? Я не уводил команду из-за судейского решения. Сразу спросил, что нам «грозит» за уход, и когда услышал, что ничего, принял такое решение.

Надеюсь этот эпизод даст почву для обсуждения целесообразности предсезонных турниров. Моё мнение: спаренные игры, с выбором соперника намного эффективнее. Всем добра и здоровья!» — написал Разин в своём телеграм-канале.