Волков: пытались мотивировать Бурдасова, он не соответствовал соотношению «цена-качество»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал расставание с нападающим Антоном Бурдасовым.

— Уход Бурдасова — ваше решение?

— Мы пытались в прошлом сезоне его мотивировать. Антон в силу некоторых причин не соответствал соотношению «цена-качество». Всё было сделано в рамках регламента, никаких сведений счетов быть не могло. Я нанят на работу для того, чтобы делать результат. Бен предоставил своё видение команды, требования ко всем игрокам. Не хочу обесценивать Антона, но под эту модель он не подходил. Решение стало достаточно болезненным, мы до конца искали варианты обмена, но не смогли это сделать. Мы расстались регламентным путём, пожелали друг другу удачи», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.