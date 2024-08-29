Абросимов рассказал, были ли у него намерения травмировать Вовченко

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов заявил, что не имел намерений травмировать нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, получившего сотрясение мозга.

— Умышленных намерений нанести сопернику травму в вашем поступке не было?

— Разумеется, что не было. Всё же видно.

— Просто встречали оппонента на своей синей линии?

— Да. Никакого злого умысла. Я же, скажем, не толкал человека в спину у борта. Просто подкатился, выполнил силовой приём. Фактор в том, что у соперника была опущена голова, это и сыграло такую роль.

— В голову вы не целились?

— Конечно же нет, там и не было удара в голову. Тем более не было большой скорости. Если внимательно рассмотреть эпизод по кадрам и остановить на нужном моменте, то видно, что мы идём плечо в плечо, у нас и головы на одном уровне находятся.

— Ноги вы не поднимали?

— Нет. Никакой грязи не было, ведь если бы она была, то судьи бы сразу среагировали.

— А по итогу они не дали даже двух минут.

— Именно. Ребята меня тоже поняли, потому что, если выполняется какой-то супергрязный силовой приём, люди сразу сбрасывают перчатки, — сказал Абросимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.