Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Абросимов рассказал, были ли у него намерения травмировать Вовченко

Абросимов рассказал, были ли у него намерения травмировать Вовченко
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов заявил, что не имел намерений травмировать нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, получившего сотрясение мозга.

— Умышленных намерений нанести сопернику травму в вашем поступке не было?
— Разумеется, что не было. Всё же видно.

— Просто встречали оппонента на своей синей линии?
— Да. Никакого злого умысла. Я же, скажем, не толкал человека в спину у борта. Просто подкатился, выполнил силовой приём. Фактор в том, что у соперника была опущена голова, это и сыграло такую роль.

— В голову вы не целились?
— Конечно же нет, там и не было удара в голову. Тем более не было большой скорости. Если внимательно рассмотреть эпизод по кадрам и остановить на нужном моменте, то видно, что мы идём плечо в плечо, у нас и головы на одном уровне находятся.

— Ноги вы не поднимали?
— Нет. Никакой грязи не было, ведь если бы она была, то судьи бы сразу среагировали.

— А по итогу они не дали даже двух минут.
— Именно. Ребята меня тоже поняли, потому что, если выполняется какой-то супергрязный силовой приём, люди сразу сбрасывают перчатки, — сказал Абросимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Абросимовым читайте на «Чемпионате»:
«Я не сторонник «убивать». Никакой грязи не было». Игрок «Нефтехимика» о скандальном хите
Эксклюзив
«Я не сторонник «убивать». Никакой грязи не было». Игрок «Нефтехимика» о скандальном хите
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android