Абросимов: я человек неравнодушный, для меня было важно узнать о здоровье Вовченко

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов заявил, что после матча зашёл в раздевалку «Металлурга», чтобы поинтересоваться о здоровье нападающего Даниила Вовченко. Форвард магнитогорского клуба получил травму и покинул площадку на носилках.

— После игры с кем-то общались?

— После матча мы поговорили с ребятами, в том числе из «Металлурга». Я вышел из раздевалки, для меня играло важную роль поинтересоваться и узнать о здоровье Даниила. Я человек неравнодушный. Мне говорили, что ничего не было, всё чисто. Просто так среагировал тренер, — сказал Абросимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Матч не был доигран из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду в раздевалку.