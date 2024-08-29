Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Абросимов: я человек неравнодушный, для меня было важно узнать о здоровье Вовченко

Абросимов: я человек неравнодушный, для меня было важно узнать о здоровье Вовченко
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов заявил, что после матча зашёл в раздевалку «Металлурга», чтобы поинтересоваться о здоровье нападающего Даниила Вовченко. Форвард магнитогорского клуба получил травму и покинул площадку на носилках.

— После игры с кем-то общались?
— После матча мы поговорили с ребятами, в том числе из «Металлурга». Я вышел из раздевалки, для меня играло важную роль поинтересоваться и узнать о здоровье Даниила. Я человек неравнодушный. Мне говорили, что ничего не было, всё чисто. Просто так среагировал тренер, — сказал Абросимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Матч не был доигран из-за решения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести команду в раздевалку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Абросимовым читайте на «Чемпионате»:
«Я не сторонник «убивать». Никакой грязи не было». Игрок «Нефтехимика» о скандальном хите
Эксклюзив
«Я не сторонник «убивать». Никакой грязи не было». Игрок «Нефтехимика» о скандальном хите
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android