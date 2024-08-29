Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: извинений от Андрея Разина не жду

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что не ждёт извинений от главного тренера «Металлурга» Андрея Разина и сообщил, что защитник Роман Абросимов звонил Даниилу Вовченко, чтобы узнать о состоянии его здоровья после силового приёма.

«Извинений от Андрея Разина не жду. Роман Абросимов и наш капитан позвонили Даниилу Вовченко, пообщались, узнали, что у него всё нормально. У него было сотрясение, но он разговаривает», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Разин заявил, что удар Абросимова был нанесён с намерением травмировать Вовченко. Главный тренер «Металлурга» подверг критике мнение Леонтьева, вставшего на защиту Абросимова и посчитавшего, что силовой приём был проведён по всем правилам. Арбитры также не усмотрели нарушения правил.