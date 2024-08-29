«Без этого никуда, это жизнь». Абросимов оценил реакцию Андрея Разина на травму Вовченко

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов оценил реакцию главного тренера «Металлурга» Андрея Разина на травму Даниила Вовченко.

— Вас, кстати, удивил поступок Андрея Разина? Увёл команду в раздевалку, а на пресс-конференции заявил, что есть хоккеисты, а есть антихоккеисты, которых надо выгонять из лиги…

— Я на это особого внимания не обращаю. Всё понятно: эмоции, все перепугались за своего игрока и лидера. У нас, когда люди кубки выигрывают или наоборот, плохо играют, то их тоже осуждают. Здесь всегда 50 на 50. Есть часть людей, которая адекватно всё воспринимает, но есть и негатив. Без этого никуда, это жизнь.

— Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев наоборот, поддержал вас.

— Да, плюс ребята и руководство успокоили. Мне передали информацию от судей, что всё было нормально, в пределах правил. Реально, если бы с моей стороны была какая-то грязь, то я уже получил бы огромный штраф. Дело случая, просто так получилось, — сказал Абросимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.