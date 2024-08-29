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«Это был чистый силовой». Абросимов объяснил, почему Вовченко получил травму

«Это был чистый силовой». Абросимов объяснил, почему Вовченко получил травму
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Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов заявил, что нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко получил сотрясение после удара головой об лёд.

— Мне показалось, что при падении Вовченко сильно ударился головой об лёд. Возможно, в этом всё дело?
— Это основное. Понятно, что он немного потерялся, когда попал под силовой приём, мне в плечо, его это потрясло. Но самое опасное — это падение. Оно уже неконтролируемое, поэтому вот так получилось. Я сам честный и добрый человек по жизни, если бы я был каким-то грязным игроком, то все бы об этом знали.

Я не сторонник кого-то «убивать», это был чистый силовой. Я знал это сразу же, как только его провёл. Тем более я подкатывался к нему боком, спиной, можно сказать. Не летел в спину у борта, не разгонялся и не бил на встречном курсе. Со своей стороны сделал всё возможное: поддержал человека, пожелал здоровья, извинился за такой момент. Но таков хоккей, что тут сказать? — сказал Абросимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Абросимовым читайте на «Чемпионате»:
«Я не сторонник «убивать». Никакой грязи не было». Игрок «Нефтехимика» о скандальном хите
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