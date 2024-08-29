Абросимов: у меня никогда не было репутации грязного игрока

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов заявил, что никогда не имел репутации грязного игрока.

— Я часто видел вашу игру во многих клубах КХЛ и точно не назову вас грязным защитником. Скорее — жёстким.

— За всю мою карьеру у меня никогда не было репутации грязного игрока. У меня и удалений-то таких нет. Все мои штрафные минуты в основном за драки, которые не я организовываю. Либо меня провоцируют, да и я тоже играю в хоккей, а не в шахматы. Мне нужно за себя постоять, за команду.

— И контракт свой надо отрабатывать.

— Я, прежде всего, защитник. Передо мной стоит задача оборонять ворота, а как уже я это буду делать — это моё решение.

— Всё равно вы наверняка сильно переживаете из-за эпизода с Даниилом?

— Безусловно. Сразу после этого момента в паузе я посмотрел на него, мне стало очень неприятно. Я понимаю, что не мог в тот момент подъехать. В данной ситуации подъезжания и удары по щиткам выглядели бы неоднозначно. Со своей стороны, повторюсь, подошёл к ребятам после игры в подтрибунке и сразу же написал Даниилу. Спустя некоторое время он мне ответил, как только пришёл в себя в больнице. Сказал, что всё что хорошо, — сказал Абросимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.