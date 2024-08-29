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«Северсталь» подписала контракт с американским защитником Джозефом Душаком

«Северсталь» подписала контракт с американским защитником Джозефом Душаком
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Защитник Джозеф Душак подписал контракт с «Северсталью» сроком на один сезон, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Ранее «Северсталь» обменяла права на американского защитника у минского «Динамо», отдав взамен спортивные права на нападающего Никиту Гуслистова.

26-летний американский защитник Душак в Континентальной хоккейной лиге сыграл 71 встречу, забросил девять шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 45 баллов. Сезон-2022/2023 Джозеф провёл в Минске, прошлый сезон — в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандербёрдс». В сезоне-2021/2022 Джозеф занял второе место по очкам среди всех защитников АХЛ.

«Северсталь» в прошлом сезоне проиграла в первом раунде плей-офф «Спартаку» в пяти матчах.

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