Александр Овечкин отреагировал на арест Павла Дурова во Франции

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Суд заявил, что его платформа используется преступниками для незаконных дел: от оборота запрещённых веществ до распространения непристойных изображений детей.

«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — приводит слова Овечкина Sport24.

28 августа после суда Дурова освободили из-под стражи под залог в € 5 млн и запретили покидать территорию Франции. Ранее вице-спикер Государственной Думы РФ Владислав Даванков потребовал добиться освобождения основателя «Телеграма» Павла Дурова.