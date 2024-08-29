Александр Овечкин заявил, что верит в победу «Динамо» в чемпионате России по футболу

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что верит в чемпионство футбольного московского «Динамо» в РПЛ. Российский хоккеист является воспитанником хоккейного московского «Динамо» и выступал за бело-голубых до отъезда в НХЛ и во время локаута.

«Прошло шесть туров, «Динамо» показывает хорошую игру, хороший результат. С «Краснодаром» был неплохой футбол, жаль, что проиграли. Болеем за родной клуб, и я верю в чемпионство», — цитирует Овечкина ТАСС.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6). В седьмом туре бело-голубые на выезде сыграют с «Оренбургом» 1 сентября.