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Разин и хоккеисты «Металлурга» навестили травмированного Вовченко в больнице

Разин и хоккеисты «Металлурга» навестили травмированного Вовченко в больнице
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и хоккеисты команды навестили травмированного нападающего Даниила Вовченко в больнице Магнитогорска. Форвард получил сотрясение мозга в столкновении с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым.

«Андрей Владимирович и парни приехали в больницу поддержать Даню Вовченко! Вот что значит настоящая команда!» — говорится в сообщении пресс-службы магнитогорского клуба.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.

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