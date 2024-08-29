Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Егором Римашевским, сообщает пресс-служба бело-голубых. Сообщается, что новое соглашение рассчитано сроком на два сезона и действует до 31 мая 2026 года.

Воспитанник школы бело-голубых долгое время выступал в МХЛ и провёл за молодёжку динамовцев 78 игр, в которых набрал 57 (25+32) результативных баллов про показателе полезности «+23».

В сезоне-2023/2024 Егор Римашевский дебютировал в КХЛ в составе московского «Динамо» и в 56 матчах набрал 17 (6+11) очков. В 2024 году Егор вместе с Клубом стал обладателем Кубка Континента.

В прошлом сезоне московское «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина уступило челябинскому «Трактору» в серии из четырёх матчей.