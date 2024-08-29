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«Со мной всё хорошо, жив здоров». Вовченко передал привет болельщикам «Металлурга»

«Со мной всё хорошо, жив здоров». Вовченко передал привет болельщикам «Металлурга»
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Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко передал привет болельщикам команды и сообщил, что чувствует себя хорошо. Форвард получил сотрясение в столкновении с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. Хоккеиста в больнице навестил главный тренер Андрей Разин и игроки магнитогорского клуба.

«Ребята, всем привет! Со мной всё хорошо, жив здоров, здоровье хорошее. Небольшое сотрясение есть, но мы справимся. Мы одна команда, одно целое. Сейчас приезжали ко мне ребята и главный тренер, поддержали меня. Всё хорошо, скоро увидимся на льду, я с вами!» — сказал Вовченко.

Права на видео принадлежат «Металлургу». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.

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