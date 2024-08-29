Александр Овечкин заявил, что хорошо отдохнул летом и готов к новому сезону НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что хорошо отдохнул летом и готов к новому сезону НХЛ. До повторения рекорда Уйэна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забросить 41 шайбу.

«К сезону НХЛ готов. Хорошо отдохнул. Самое главное мероприятие за отдых — день рождения детей», — приводит слова Овечкина Sport24.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. В прошлом сезоне «Вашингтон» попал в плей-офф, где в первом раунде уступил «Рейнджерс» в четырёх матчах.