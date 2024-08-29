Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс провели совместную тренировку в Германии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и капитан «Торонто» Остон Мэттьюс провели совместную тренировку в Германии. 23-летний немецкий вратарь «Ред Булл» Кристофер Коларц сделал совместное фото с суперзвёздами НХЛ в раздевалке.

Фото: аккаунт в соцсети Коларца

В минувшем сезоне 26-летний Мэттьюс сыграл 81 встречу, где набрал 107 (69+38) баллов. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 на счету Остона пять матчей и 4 (1+3) очка. Мэттьюс был выбран канадским клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2016. Форвард выступает за команду с сезона-2016/2017.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.