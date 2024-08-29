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«Витязь» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам в рамках Кубка мэра Москвы

«Витязь» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам в рамках Кубка мэра Москвы
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился матч Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался с «Витязем». Встреча завершилась победой армейского клуба по буллитам со счётом 3:2.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2024, четверг. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
1:0 Окулов (Каменев, Саморуков) – 02:50 (5x5)     2:0 Карнаухов (Афанасьев, Исхаков) – 09:55 (5x4)     2:1 Морозов (Баптист) – 17:42 (5x5)     2:2 Воробьёв (Бусыгин) – 54:25 (5x5)     3:2 Окулов – 65:00    

На третьей минуте первого периода Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Дмитрия Саморукова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Павел Карнаухов с передач Егора Афанасьева и Руслана Исхакова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте периода Егор Морозов с передачи Николя Баптиста размочил счёт в матче.

Вторая двадцатиминутка осталась без заброшенных шайб.

На 15-й минуте третьего игрового отрезка Иван Воробьёв с передачи Ярослава Бусыгина сделал счёт 2:2.

В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались подопечные Ильи Воробьёва.

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