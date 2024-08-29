«Витязь» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам в рамках Кубка мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился матч Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался с «Витязем». Встреча завершилась победой армейского клуба по буллитам со счётом 3:2.
На третьей минуте первого периода Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Дмитрия Саморукова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Павел Карнаухов с передач Егора Афанасьева и Руслана Исхакова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте периода Егор Морозов с передачи Николя Баптиста размочил счёт в матче.
Вторая двадцатиминутка осталась без заброшенных шайб.
На 15-й минуте третьего игрового отрезка Иван Воробьёв с передачи Ярослава Бусыгина сделал счёт 2:2.
В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказались подопечные Ильи Воробьёва.
- 29 августа 2024
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