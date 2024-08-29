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Никита Зайцев рассказал, к каким правилам в КХЛ ему пока сложно привыкнуть

Никита Зайцев рассказал, к каким правилам в КХЛ ему пока сложно привыкнуть
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Защитник СКА Никита Зайцев рассказал, к каким правилам в КХЛ ему пока сложно привыкнуть и ответил на вопрос об изменениях в лиги в его отсутствие.

— После восьми лет вне КХЛ можете оценить, в чём лига изменилась со времён вашей игры за ЦСКА?
— Пока нет, если честно… Разве что отмечу, что к некоторым новым правилам на льду мне немножко трудно привыкнуть.

— К каким, например?
— Что нельзя за воротами стоять, что нельзя зажимать шайбу на вбрасываниях. В первый раз вообще такое увидел. Но это вопрос времени — надо к этому привыкнуть, — приводят слова Зайцева «Известия».

Напомним, контракт 32-летнего Зайцева со СКА рассчитан на четыре года. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах.

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