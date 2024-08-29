Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев представил новый шлем

Вратарь московского «Спартака» Дмитрий Николаев в преддверии Кубка мэра Москвы представил новый шлем. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В минувшем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 17 матчах за «Спартак». В этих встречах вратарь одержал восемь побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,73.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

Первый матч нового сезона красно-белые проведут на своей площадке с ЦСКА. Встреча состоится 5 сентября.

Ранее «Спартак» представил ретроформу для предсезонных матчей.