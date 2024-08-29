Трёхкратный чемпион мира оценил решение Разина увести «Металлург» после травмы Вовченко

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который увёл хоккеистов со льда в матче с «Нефтехимиком» после травмы нападающего магнитогорцев Даниила Вовченко.

«Уход Разина со льда вместе с подопечными — его решение. Он главный тренер и вправе так поступить. Я прекрасно могу понять специалиста. Идёт товарищеская встреча, и тяжёлую травму получает один из лидеров. Это эмоции. Думаю, Андрей Александрович ещё остынет. Он взрослый и опытный человек. А эмоции в хоккее всегда были, есть и будут. Без них спорт невозможен. Другое дело, положительные они или отрицательные. В любом случае не вправе осуждать Разина за его поступок», — приводит слова Терещенко RT.

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.