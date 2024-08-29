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Воробьёв: ЦСКА работает над овертаймами, потому что больше вратаря уже не снимешь

Воробьёв: ЦСКА работает над овертаймами, потому что больше вратаря уже не снимешь
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победный матч с «Витязем» (3:2 Б) в рамках Кубка мэра Москвы.

«Частями играли в тот хоккей, в который и должны были играть. Какие-то моменты не получились, но это предсезонка. Новый коллектив, новая система, поэтому так. Шансов было достаточно, чтобы забить, но пока идёт притирка.

Сейчас нет смысла говорить о том, снял бы вратаря в овертайме, если бы не новое правило. Наоборот, мы сейчас работаем над овертаймами, потому что больше уже не снимешь.

На предсезонном сборе в Минске мы плодотворно поработали. В команду влилось большое количество новых ребят, совершенно поменялась система. Нам нужно было время, чтобы подладить те вещи, которые нужны будут дальше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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