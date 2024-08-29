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Хет-трик Михайлиса помог сборной Казахстана победить команду Венгрии в отборе к ОИ-2026

В Словакии завершилась встреча квалификации к Олимпийским играм – 2026, в которой сборная Казахстана уверенно обыграла команду Венгрии со счётом 5:2.

На 16-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Аркадия Шестакова открыл счёт в матче.

В начале второго периода Доман Сонгот с передачи Иштвана Тербоча восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Дмитрий Бреус с передачи Кирилла Савицкого вновь вывел сборную Казахстана вперёд. Спустя три минуты Максим Мухаметов сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Иштван Шофрон с передач Хенрика Нильссона и Иштвана Барталиша сократил отставание сборной Венгрии до минимума.

В середине третьей двадцатиминутки нападающий казахстанской сборной Никита Михайлис сделал счёт 5:2, оформив хет-трик во встрече.