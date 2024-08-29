Быков: понимаю реакцию Андрея Разина, КХЛ и ФХР должны реагировать

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче с «Нефтехимиком» после травмы нападающего магнитогорцев Даниила Вовченко.

«Сложно сказать, как бы я поступил на месте Разина, но могу понять его реакцию. И тренерский штаб, и клуб берут на себя ответственность, подписывая контракты с хоккеистами, неудивительно, что такие эмоции. Всё-таки у нас всегда был лозунг «Fair Play». Сама игра — не какая-то битва насмерть. Мы должны радовать зрителей прекрасным хоккеем, мастерством, привлекать молодёжь. А тут ещё и предсезонный матч. Мне кажется, реагировать на такие ситуации нужно всем. Должен быть какой-то чёткий посыл от КХЛ и ФХР в том, что надо действовать благоразумнее.

Всегда ведь представители судейского корпуса встречаются перед сезоном с клубами, объясняют им новшества в правилах. Надеюсь, что ситуация разрешится верными выводами. Тем более спортсмены должны уважать друг друга, это их профессия. А в такие моменты кто-то может и лишиться своей профессии. Хочется пожелать Вовченко здоровья», — приводит слова Быкова «ВсёПроСпорт».