Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три россиянина вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ в преддверии старта сезона по версии лиги

Три россиянина вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ в преддверии старта сезона по версии лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги в преддверии старта сезона составили 16 лучших голкиперов НХЛ. В опросе приняли участие 13 авторов сайта лиги, которым нужно было назвать по 16 кандидатов. Вратарь, выбранный первым, получил 16 очков, второй – 15, третий – 14 и так далее.

В топ-5 вратарей вошли три россиянина: Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Всего же в рейтинг вошли пять россиян.

Полностью рейтинг лучших вратарей по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Коннор Хеллебайк («Виннипег», 193 очка)
2. Игорь Шестёркин («Рейнджерс», 189)
3. Джереми Свейман («Бостон», 161)
4. Сергей Бобровский («Флорида», 160)
5. Андрей Василевский («Тампа», 158)
6. Тэтчер Демко («Ванкувер», 148)
7. Юусе Сарос («Нэшвилл», 136)
8. Джейк Эттингер («Даллас», 131)
9. Илья Сорокин («Айлендерс», 98)
10. Линус Улльмарк («Оттава», 81)
11. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 58)
12. Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 54)
13. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси», 52)
14. Александр Георгиев («Колорадо», 36)
15. Укко-Пекка Луукконен («Баффало», 31)
16. Чарли Линдгрен («Вашингтон», 20).

Материалы по теме
«Определяющие игроки эпохи». 7 россиян, которых введут в Зал славы хоккея
«Определяющие игроки эпохи». 7 россиян, которых введут в Зал славы хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android