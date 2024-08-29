Каменский: Разину не надо было уводить «Металлург» со льда, был чистый силовой приём

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче с «Нефтехимиком» после травмы нападающего магнитогорцев Даниила Вовченко.

«Не нужно было уводить команду. Надо было доиграть, а разобраться в ситуации можно и потом. Нужны ли такие жёсткие единоборства в предсезонных матчах? А что вы хотели — это хоккей. Ребята бьются за место в составе. Если собираешься в поддавки играть, не стоит и вовсе на лёд выходить. Главное — чтобы всё было по правилам. Что касается вчерашнего момента, то там, на мой взгляд, был чистый силовой приём. Но, к сожалению, для игрока «Металлурга» он обернулся повреждением», — цитирует Каменского «ВсёПроСпорт».

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.