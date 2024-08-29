Сборная Франции разгромила команду Украины в квалификации к ОИ-2026 со счётом 7:2

В Словакии завершилась встреча квалификации к Олимпийским играм – 2026, в которой сборная Франции разгромила команду Украины со счётом 7:2.

На девятой минуте первого периода Флорьян Шакиашвили открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Стефан Да Коста удвоил преимущество сборной Франции.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Пьер-Эдуар Белльмар сделал счёт 3:0. Спустя четыре минуты Саша Трей довёл счёт до крупного. На 10-й минуте периода Пьеррик Дюбе забросил пятую шайбу в ворота сборной Украины.

На четвёртой минуте третьего периода Виталий Лялька размочил счёт в игре. Чуть более чем через минуту Жорданн Перре сделал счёт 6:1. В середине третьей двадцатиминутки Шарль Бертран забросил седьмую шайбу в ворота голкипера сборной Украины. В конце встречи Александр Пересунько забил второй гол Украины в матче.