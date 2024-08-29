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Сборная Франции разгромила команду Украины в квалификации к ОИ-2026 со счётом 7:2

Сборная Франции разгромила команду Украины в квалификации к ОИ-2026 со счётом 7:2
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В Словакии завершилась встреча квалификации к Олимпийским играм – 2026, в которой сборная Франции разгромила команду Украины со счётом 7:2.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 16:00 МСК
Франция
Окончен
7 : 2
Украина
1:0 Шакиашвили (Льорка) – 08:57 (5x5)     2:0 Да Коста (Овитю, Тексье) – 15:36 (5x4)     3:0 Белльмар (Овитю, Дюбе) – 24:11 (5x5)     4:0 Трей (Шакиашвили, Дюбе) – 28:22 (5x4)     5:0 Дюбе (Кантагалло, Бозон) – 29:50 (5x5)     5:1 Лялька (Пангелов-Юлдашев, Денискин) – 43:08 (5x4)     6:1 Перре (Будон) – 44:41 (5x5)     7:1 Бертран (Тексье, Да Коста) – 49:41 (5x5)     7:2 Пересунько – 58:42 (4x5)    

На девятой минуте первого периода Флорьян Шакиашвили открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Стефан Да Коста удвоил преимущество сборной Франции.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Пьер-Эдуар Белльмар сделал счёт 3:0. Спустя четыре минуты Саша Трей довёл счёт до крупного. На 10-й минуте периода Пьеррик Дюбе забросил пятую шайбу в ворота сборной Украины.
На четвёртой минуте третьего периода Виталий Лялька размочил счёт в игре. Чуть более чем через минуту Жорданн Перре сделал счёт 6:1. В середине третьей двадцатиминутки Шарль Бертран забросил седьмую шайбу в ворота голкипера сборной Украины. В конце встречи Александр Пересунько забил второй гол Украины в матче.

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