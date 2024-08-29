Александр Кожевников назвал двух сильнейших игроков «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Николая Голдобина и Павла Порядина сильнейшими игроками «Спаратка» в преддверии нового сезона КХЛ.

«Спартак» слишком зависим от Голдобина и Порядина? Думаю, да. В прошлом сезоне был момент, когда ребята выбыли, и игра команды изменилась. Но в «Спартаке» есть неплохие ребята. Там ещё вырастут хорошие нападающие и защитники. У «Спартака» первое звено сильнейшее, что уж говорить. Конечно, Голдобин и Порядин – сильнейшие игроки. По крайней мере, были в том сезоне. Сейчас посмотрим, как всё будет.

Можно сказать, что у красно-белых короткая скамейка. Но в Воскресенске неплохие ребята появляются уже сейчас», — цитирует Кожевникова Metaratings.

Ранее Александр Кожевников оценил возможное вступление клуба из Сербии в Континентальную хоккейную лигу.