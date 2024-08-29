Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин рассказал, что Даниила Вовченко выпишут из больницы 30 августа

Андрей Разин рассказал, что Даниила Вовченко выпишут из больницы 30 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Даниил Вовченко, получивший травму во время матча с нижнекамским «Нефтехимиком» на предсезонном турнире, в пятницу, 30 августа, будет выписан из больницы.

— Как сейчас здоровье Даниила Вовченко?
— Всё хорошо. Завтра уже его выпишут!

— Вы к нему ходили?
— Мы сегодня были на экскурсии по ММК (Магнитогорскому металлургическому комбинату), а потом с ребятами заехали к Вовченко в больницу.

— Правда, что у него сломан нос?
— Неправда, — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.

Материалы по теме
Видео
«Со мной всё хорошо, жив-здоров». Вовченко передал привет болельщикам «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android