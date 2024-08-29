Андрей Разин рассказал, что Даниила Вовченко выпишут из больницы 30 августа

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Даниил Вовченко, получивший травму во время матча с нижнекамским «Нефтехимиком» на предсезонном турнире, в пятницу, 30 августа, будет выписан из больницы.

— Как сейчас здоровье Даниила Вовченко?

— Всё хорошо. Завтра уже его выпишут!

— Вы к нему ходили?

— Мы сегодня были на экскурсии по ММК (Магнитогорскому металлургическому комбинату), а потом с ребятами заехали к Вовченко в больницу.

— Правда, что у него сломан нос?

— Неправда, — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.