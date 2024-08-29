Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» в товарищеском матче всухую победил жлобинский «Металлург»

«Адмирал» в товарищеском матче всухую победил жлобинский «Металлург»
Комментарии

В Минске (Беларусь) на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором «Адмирал» одержал сухую победу над ХК «Металлург-Жлобин» со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
29 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Металлург-Жлобин
Жлобин
1:0     2:0    

На 15-й минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт во встрече. На последней минуте второй двадцатиминутки Степан Старков удвоил преимущество дальневосточного клуба в матче.

Матч «на ноль» провёл голкипер «Адмирала» Василий Демченко.

Для «Адмирала» эта товарищеская игра стала заключительной в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Первый матч в новом сезоне подопечные Леонида Тамбиева проведут на выезде с подмосковным «Витязем». Встреча состоится 4 сентября.

Самый быстрый гол в истории Континентальной хоккейной лиги

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android