«Адмирал» в товарищеском матче всухую победил жлобинский «Металлург»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором «Адмирал» одержал сухую победу над ХК «Металлург-Жлобин» со счётом 2:0.

На 15-й минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт во встрече. На последней минуте второй двадцатиминутки Степан Старков удвоил преимущество дальневосточного клуба в матче.

Матч «на ноль» провёл голкипер «Адмирала» Василий Демченко.

Для «Адмирала» эта товарищеская игра стала заключительной в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Первый матч в новом сезоне подопечные Леонида Тамбиева проведут на выезде с подмосковным «Витязем». Встреча состоится 4 сентября.

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