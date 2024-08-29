«Адмирал» в товарищеском матче всухую победил жлобинский «Металлург»
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В Минске (Беларусь) на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором «Адмирал» одержал сухую победу над ХК «Металлург-Жлобин» со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
29 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Металлург-Жлобин
Жлобин
1:0 2:0
На 15-й минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт во встрече. На последней минуте второй двадцатиминутки Степан Старков удвоил преимущество дальневосточного клуба в матче.
Матч «на ноль» провёл голкипер «Адмирала» Василий Демченко.
Для «Адмирала» эта товарищеская игра стала заключительной в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Первый матч в новом сезоне подопечные Леонида Тамбиева проведут на выезде с подмосковным «Витязем». Встреча состоится 4 сентября.
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