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Максим Сушинский: сложно давать оценки поступку Андрея Разина

Максим Сушинский: сложно давать оценки поступку Андрея Разина
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил решение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина увести хоккеистов со льда в матче с «Нефтехимиком» после травмы нападающего магнитогорцев Даниила Вовченко.

«Сложно давать оценки поступку Разина, поскольку мы не знаем всей подоплёки. Возможно, поняв, что один из подопечных получил серьёзное повреждение, он не захотел, чтобы и другие травмировались. Вероятно, Андрей посчитал действия Абросимова чрезмерно грубыми. Только он может ответить на данный вопрос», — приводит слова Сушинского RT.

Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.

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