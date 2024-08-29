Мухаметов рассказал о победе сборной Казахстана над командой Венгрии в отборе к ОИ-2026

Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов прокомментировал победу над командой Венгрии в стартовом матче олимпийской квалификации.
— Что стало ключевым в сегодняшнем матче?
— Я думаю, командные действия. Все понимали, что нужно делать, выходили играли одним коллективом, за счёт этого удалось победить.
— Было ощущение, что первые два периода сборная Венгрии превосходила по качеству Казахстан.
— Может быть, они больше бегут в атаку, но у нас есть свои плюсы, у нас есть мастеровитые игроки, за счёт мастерства мы сегодня и выиграли, — приводит слова Мухаметова Шайба.kz.
Напомним, в Словакии завершилась встреча квалификации к Олимпийским играм – 2026, в которой сборная Казахстана уверенно обыграла команду Венгрии со счётом 5:2.