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Мухаметов рассказал о победе сборной Казахстана над командой Венгрии в отборе к ОИ-2026

Мухаметов рассказал о победе сборной Казахстана над командой Венгрии в отборе к ОИ-2026
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Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов прокомментировал победу над командой Венгрии в стартовом матче олимпийской квалификации.

— Что стало ключевым в сегодняшнем матче?
— Я думаю, командные действия. Все понимали, что нужно делать, выходили играли одним коллективом, за счёт этого удалось победить.

— Было ощущение, что первые два периода сборная Венгрии превосходила по качеству Казахстан.
— Может быть, они больше бегут в атаку, но у нас есть свои плюсы, у нас есть мастеровитые игроки, за счёт мастерства мы сегодня и выиграли, — приводит слова Мухаметова Шайба.kz.

Напомним, в Словакии завершилась встреча квалификации к Олимпийским играм – 2026, в которой сборная Казахстана уверенно обыграла команду Венгрии со счётом 5:2.

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