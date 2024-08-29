Тренер сборной Казахстана: игроки должны жертвовать туловищем, не допустив взятия ворот

Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин подвёл итоги победного матча с командой Венгрии (5:2) в рамках олимпийской квалификации.

«Во-первых, всех болельщиков с победой. Тот план на игру, который мы разработали, он принёс свой результат. Да, сначала мы играли на сдерживание, потому что не встречались с ним, не знали, как будет выглядеть. Видео посмотрели, ребят предупредили, что будут играть в активный хоккей, будут закрывать борта, центр. В первом и во втором периодах всё шло не так, как мы хотели. Позже сделали выводы, попросили ребят играть в тот хоккей, который мы показывали на Кубке президента. Начали демонстрировать активную игру в два крайних нападающих. Поэтому, я думаю, в третьем периоде мы доминировали, у нас была инициатива, создавали достаточно моментов.

Есть вопросы по защитникам, но мы с ними поговорим, это разберём. Они задерживают атаки. Пятак — это опасное место, а мы так получили второй гол. Это недопустимо. Играя на таком уровне, нужно ответственнее относиться к таким вещам. Болеет вся страна, игроки должны жертвовать своим туловищем, но не допустить взятия ворот», — цитирует Болякина Шайба.kz.