Зайцев: в Торонто живут хоккеем, давление колоссальное, в России с таким не сталкивался

Защитник СКА Никита Зайцев рассказал о давлении при игре в канадских городах и сравнил его с Россией.

— В связи с тем, какой сильный состав собрал СКА, ожидаете, что в Питере на клуб будет такое же давление, с каким вы сталкивались в Торонто?

— Ну в России я с таким точно не сталкивался никогда. В Торонто все живут хоккеем, давление колоссальное. На всех. Тебя изо дня в день обсуждают, поливают, промывают тебе кости…

— Вы бы хотели в России такой же вовлеченности публики?

— Я считаю, что намного лучше, когда все на одной волне, все поддерживают друг друга, как это в России происходит. Во всяком случае, сужу по своему опыту. Понятно, что мы, хоккеисты, должны в каждой игре выкладываться на полную катушку, чтобы у болельщиков не было никаких вопросов. Но хорошо, когда это не перерастает в совсем запредельное давление, — приводят слова Зайцева «Известия».