Дементьев: нужно увеличивать минимальные зарплаты хоккеистов, в фастфуде больше платят

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев высказался за повышение потолка зарплат в российском хоккее.

«Я только за повышение потолка заработной платы. Почему? Потому что на сегодняшний день мы неконкурентоспособны с Национальной хоккейной лигой в этом вопросе. Это поможет конкурировать с НХЛ.

Слушайте, давайте на чистоту по этому вопросу. Общий потолок заработной платы — это какая-то небольшая часть того, что нужно менять. Самое главное: минимальные заработные платы должны быть выше. Не может быть 15 000 и даже 30 000 рублей заработная плата у хоккеистов. В «Макдональдсе» и KFC больше платят. Они отдают себя 24 часа в сутки хоккею, тратят своё здоровье и не получают ничего. Необходимо обеспечить материально-технической базой хоккеистов на всех уровнях, с детей начинать. Хорошо, не увеличивайте потолок зарплат в КХЛ, но обеспечьте базовыми потребностями хоккеистов на детско-юношеском уровне. Клюшек нет, формы нет, а результат давай и вырасти в хорошего хоккеиста, вот это вот, пожалуйста. Поэтому, с моей точки зрения, нужно рассматривать фундаментально все вопросы, связанные с увеличением затрат на хоккеистов», — цитирует Дементьева «ВсёПроСпорт».