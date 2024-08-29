Терещенко: приём Абросимова был в пределах правил, но нужно уважать своих соперников

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал силовой приём защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова, после которого травму получил игрок «Металлурга» Даниил Вовченко.
«То, что силовой приём Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает. Но давайте не забывать, что это всего лишь предсезонный турнир. Наверное, стоит уважать друг друга и действовать чуть аккуратнее. Я ведь и сам в 2005-м попал в такую же ситуацию, как Вовченко. Тогда меня сильно ударили в висок и я провёл без сознания 40 минут. Мягко говоря, неприятно. Команды только начинают набирать форму и провели всего по несколько матчей. Поэтому где-то следует быть осторожнее», — цитирует Терещенко RT.
Напомним, эпизод произошёл в середине третьего периода матча предсезонного турнира имени Ивана Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком». Вовченко получил сотрясение и покинул площадку на носилках. Матч не был доигран из-за решения Разина увести команду в раздевалку. «Металлургу» присуждено техническое поражение.